Итальянский футбольный клуб "Интер" пытался приобрести Лионеля Месси ещё в 2008 году.
Об этом рассказал бывший технический директор "Интера" Марко Бранка.
"Мы работали по этому вопросу, однако Лионель не захотел покидать "Барселону". Деньги не всегда на первом месте", - пояснил экс-директор.
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