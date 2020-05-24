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Майк Тайсон рассказал, сколько заработает на возвращении в бокс

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, что он ничего не собирается зарабатывать на своём возвращении на ринг. По его словам, он это делает ради благотворительности.

"Есть много вариантов соперников, много парней, кто хочет разделить со мной ринг. Сейчас мы на созвоне, делаем дела. В течение недели контракты будут подписаны. Все деньги, что мы заработаем, пойдут другим людям. Я не получу никаких денег. Возможно, что-то получит моя жена, как мой партнер, но мои деньги пойдут на благотворительность. Я готов помогать тем, кто был менее удачлив, чем я. Готов помочь бездомным и наркозависимым", — пояснил Тайсон.

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бокс майк тайсон возвращение в спорт благотворительность
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