За последние годы российскому футболисту Денису Глушакову пришлось пережить многие трудности. И в личной жизни и в карьере. Несмотря на то, что все наладилось, Глушаков стал менее доверчив к людям.
"Я такой, какой и был, но за последние годы я поумнел и уже не так доверяю людям. Просто стал, наверное, лучше в них разбираться. В них разочаровываешься бывает. Везде есть какие-то махинации.", — рассуждает футболист.
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