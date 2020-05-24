Известный футболист Лионель Месси признался, что хотел уйти из "Барселоны" в 2016 году.
Он объяснил, что это было связано с виновностью в неуплате налогов на сумму 4,1 миллионов евро.
"В то время, из-за того скандала, я хотел уехать. Не из-за желания покинуть "Барсу", а из-за желания покинуть Испанию. Я чувствовал, что со мной здесь плохо обращались, и я не хотел тут оставаться", — сообщил Месси.
"Тот период был очень трудным для меня и моей семьи, но люди мало знают о том, что происходит", — добавил футболист.
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