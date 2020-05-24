Футболист "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что в будущем хочет стать тренером. Он пошутил, что готов сразу же возглавить российскую сборную.
"Стану тренером, тебя (обращаясь к ведущему Нобелю Арустамяну) возьму агентом игроков покупать. Будешь деньги рубить — откаты, закаты… Вижу себя тренером. Сразу в сборную пойду! Станислав Саламович закончит, пойду вместо него. Я шучу!", — сообщил игрок.
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