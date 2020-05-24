Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук сообщил, что он ещё не определился с тем, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры.

"Пока получаю удовольствие от хоккея, пока кайфую, то буду играть. Главное — дети. Они становятся старше, постоянно меня подталкивают: "Нет-нет, не завершай карьеру. Играй дальше. Мы ходим ходить на твои матчи". Это меня, конечно, очень заряжает и подталкивает вперёд. Огромное спасибо моим детям за этот импульс. Я даже не знаю, чем буду заниматься после хоккея. На самом деле эти 2,5 месяца карантина — модель того, что будет, когда я закончу играть. Примерно так и будет в первое время, пока не найду себя где-то ещё. Буду много времени проводить с детьми, уделять им время. А более глубоко даже не думал", — рассказал хоккеист.