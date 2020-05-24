Российский боец Хабиб Нурмагомедов присвоил титул "величайшего бойца в истории Twitter" ирландцу Конору Макгрегору.
"Ты уступил в полулегком, легком весе и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Twitter", — написал Нурмагомедов.
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