Российский боец Хабиб Нурмагомедов присвоил титул "величайшего бойца в истории Twitter" ирландцу Конору Макгрегору.

"Ты уступил в полулегком, легком весе и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Twitter", — написал Нурмагомедов.