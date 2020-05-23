Российская фигуристка Аделина Сотникова заявила, что её возвращение в профессиональный спорт исключено.

"Официально большой спорт я завершила, но фигурное катание оставлять не планирую. Я буду связана с этим миром, поскольку отдала этому очень много времени. В будущем хочу открыть свою школу. Если будет позволять здоровье, то буду выступать в ледовых шоу. В данный момент возвращение в большой спорт не считаю правильным решением, не хочу портить своё здоровье. Оно и так уже подпорчено. А мне хочется быть ещё мамой, бабушкой и, может, даже прабабушкой. Так что моё возвращение уже точно невозможно. Я для себя окончательно решила, что не вернусь в большой спорт", — сообщила спортсменка.