Личные вещи Коби Брайанта продали с аукциона

Личные вещи известного баскетболиста Коби Брайанта были выставлены на аукцион и проданы за сотни тысяч долларов.

Об этом сообщило издание Scroll.

За 75 тысяч долларов был продан отпечаток рук Брайанта, который он сделал, когда ему открывали звезду на аллее славы в Голливуде. Почти 44 тысяч долларов выручили за игровую форму, в которой баскетболист выступал в финале плей-офф НБА-2000.