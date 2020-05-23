Игрок сборной Франции по футболу, оставшийся неизвестным, продал свою золотую медаль Чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.
Об этом сообщили представители аукциона Julien's Auctions. Медаль была продана за 71875 долларов.
Напомним, на ЧМ-2018 Франция завоевала первенство, обыграв Хорватию со счетом 4:2.
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