На аукционе продали золотую медаль ЧМ-2018

Игрок сборной Франции по футболу, оставшийся неизвестным, продал свою золотую медаль Чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

Об этом сообщили представители аукциона Julien's Auctions. Медаль была продана за 71875 долларов.

Напомним, на ЧМ-2018 Франция завоевала первенство, обыграв Хорватию со счетом 4:2.