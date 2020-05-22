Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в республике. Ранее Telegram-каналы сообщили, что руководитель региона был доставлен в Москву с диагнозом пневмония.
По информации источников, у Кадырова большое поражение лёгких. Айдамир заявил, что информация не соответствует действительности.
"Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. У него все хорошо, он руководил и дай Бог будет руководить нами долгие годы", — приводит РБК слова Айдамирова.
Также он заявил, что в футбольном клубе не выявлено случаев заражения коронавирусом.
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