В "Ахмате" рассказали о состоянии здоровья Кадырова

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в республике. Ранее Telegram-каналы сообщили, что руководитель региона был доставлен в Москву с диагнозом пневмония.

По информации источников, у Кадырова большое поражение лёгких. Айдамир заявил, что информация не соответствует действительности.

"Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. У него все хорошо, он руководил и дай Бог будет руководить нами долгие годы", — приводит РБК слова Айдамирова.

Также он заявил, что в футбольном клубе не выявлено случаев заражения коронавирусом.