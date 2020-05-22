Матыцин сообщил Путину о планах возобновления подготовки спортсменов

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о том, как в условиях пандемии коронавируса будет проводиться подготовка спортсменов сборных команд. Глава ведомства на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил о планах по возобновлению тренировок по 21 виду спорта.

"Мы планируем начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних вида спорта. И я надеюсь, что при поддержке губернаторов, при поддержке Роспотребнадзора — потому что, безусловно, вся работа будет выполняться с учетом всех требований, — мы такую работу успешно готовы будем провести", — заверил Матыцин.

Спортивные соревнования в России были прекращены в марте. Большинство спортсменов находятся в режиме самоизоляции без тренировочного процесса.