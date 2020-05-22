"Зенит" принял решение не продлевать контракт с полузащитником Далером Кузяевым. Футболист останется в команде до фактического завершения сезона, сообщает "Спорт день за днем".
В летнее трансферное окно Кузяев будет подыскивать новый клуб. Ранее сообщалось, что у игрока есть варианты в Европе.
27-летний футболист в клубной карьере провёл 199 матчей, забив 11 голов. Ранее он выступал за:
В сборной России отыграл 21 поединок, забив один гол.
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