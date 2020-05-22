"Зенит" не будет продлевать контракт с Кузяевым

"Зенит" принял решение не продлевать контракт с полузащитником Далером Кузяевым. Футболист останется в команде до фактического завершения сезона, сообщает "Спорт день за днем".

В летнее трансферное окно Кузяев будет подыскивать новый клуб. Ранее сообщалось, что у игрока есть варианты в Европе.

Далер Кузяев

27-летний футболист в клубной карьере провёл 199 матчей, забив 11 голов. Ранее он выступал за:

"Карелию";

"Нефтехимик";

"Терек";

"Зенит".

В сборной России отыграл 21 поединок, забив один гол.