Мосгорсуд 17 июня начнёт повторно рассматривать дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание начнётся в 10.00, сообщает РИА "Новости".

Первый приговор Мосгорсуда по этому делу был отменён вторым кассационным судом. Дело отправлено на пересмотр.

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