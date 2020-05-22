Жена Погребняка рассказала о заражении футболиста коронавирусом

Мария Погребняк, жена нападающего "Урала" Павла Погребняка, заявила, что не имеет понятия, где муж мог заразиться коронавирусом. По её словам, после положительного теста у футболиста вся семья была шокирована.

"Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что его тест на COVID-19 положительный, мы были шокированы", — приводит канал "360" слова Марии.

Также девушка сообщила, что симптомы коронавируса появились у её детей. Сам Павел находится под наблюдением врачей "Урала".