Глеба и Чигринского включили в число худших трансферов Гвардиолы

Портал GiveMeSport опубликовал свою версию худших трансферов в карьере Хосепа Гвардиолы. В десятку вошли переходы футболистов в "Барселону", "Манчестер Сити" и "Баварию".

Худшим трансфером признан переход Златана Ибрагимовича из "Интера" в "Барселону" в 2009 году. Тогда швед обошёлся клубу в 65 млн евро. В составе каталонской команды он провёл 46 матчей, забив 22 гола.

На втором месте — переход белорусского футболиста Александра Глеба из "Арсенала" в 2008 году. Белорус провёл 36 матчей в первом сезоне, но затем играл только в арендах.

На третьей строчке — украинец Дмитрий Чигринский, который перешёл из "Шахтера" в "Барселону" в 2009 году за 25 млн евро. Он провёл 12 матчей за один сезоне и вернулся в Донецк.

10 худших трансферов Гвардиолы: