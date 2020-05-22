Нападающий "Урала" Погребняк заразился коронавирусом

Нападающий "Урала" Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Здоровью футболиста ничего не угрожает — заболевание протекает в лёгкой форме, сообщает пресс-служба клуба.

Погребняк находится под постоянным наблюдением врачей, которые проводят все необходимые мероприятия.

"Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!" — говорится в сообщении клуба.

Тесты остальных футболистов на коронавирус дали отрицательный результат.

Шестой случай заболевания

Погребняк стал шестым футболистом РПЛ, у которого был выявлен коронавирус. Ранее диагноз был подтверждён у игроков "Локомотива", "Динамо", "Рубина" и "Краснодара.

Ранее сообщалось, что "Урал" продлил контракт с Погребняком до фактического завершения сезона-2019/20. По словам президента клуба Григория Иванова, этот сезон может стать последним для 36-летнего футболиста.