Нападающий "Урала" Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Здоровью футболиста ничего не угрожает — заболевание протекает в лёгкой форме, сообщает пресс-служба клуба.
Погребняк находится под постоянным наблюдением врачей, которые проводят все необходимые мероприятия.
"Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!" — говорится в сообщении клуба.
Тесты остальных футболистов на коронавирус дали отрицательный результат.
Погребняк стал шестым футболистом РПЛ, у которого был выявлен коронавирус. Ранее диагноз был подтверждён у игроков "Локомотива", "Динамо", "Рубина" и "Краснодара.
Ранее сообщалось, что "Урал" продлил контракт с Погребняком до фактического завершения сезона-2019/20. По словам президента клуба Григория Иванова, этот сезон может стать последним для 36-летнего футболиста.
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