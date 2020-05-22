"Монако" выставит на продажу 30 футболистов

"Монако" российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева планирует большую распродажу в летнее трансферное окно. Монегаски хотят расстаться сразу с 30-ю футболистами, сообщает AFP.

Речь идёт о нескольких основных игроках, резервистах и тех футболистах, которые играют в аренде в других командах. Клуб хочет заработать более 50 млн евро и разгрузить зарплатную ведомость. У команды третий бюджет в чемпионате Франции, но уже два сезона клуб не может выйти в еврокубки, из-за чего падают доходы.

Среди кандидатов на уход нет россиянина Александра Головина. Основные футболисты, которые могут уйти:

Бенуа Бадиашиле;

Виссам Бен Йеддер;

Беньямин Хенрикс;

Юссуф Фофана;

Фоде Балло-Туре.

В прошедшем сезоне "Монако" занял девятое место в чемпионате Франции. Сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команде не хватило двух очков, чтобы попасть в Лигу Европы.