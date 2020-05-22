Гол Свечникова попал в тройку лучших в сезоне НХЛ

НХЛ определила лучшие голы регулярного сезона. Чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте и доигран не будет.

Вместе с тем плей-офф Кубка Стэнли будет проведен. НХЛ ранее огласила предполагаемый формат турнира.