НХЛ определила лучшие голы регулярного сезона. Чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте и доигран не будет.
Вместе с тем плей-офф Кубка Стэнли будет проведен. НХЛ ранее огласила предполагаемый формат турнира.
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