НХЛ определила формат проведения Кубка Стэнли

НХЛ определила формат проведения плей-офф после возобновления сезона. Регулярный чемпионат не будет доигран, но участие в Кубке Стэнли примут 24 команды, а не 16.

Из каждой конференции в плей-офф выйдут по 12 команд, которые распределят по проценту набранных очков. План ещё должна утвердить ассоциация игроков, сообщает TSN.

Предварительный раунд

В предварительном раунде в таком случае сыграют команды с 5-й по 12-ю. Серии будут проходить до трех побед. Если план будет поддержан, зрители увидят такие противостояния:

Восток

(5-12) "Питтсбург" — "Монреаль".

(6-11) "Каролина" — "Рейнджерс".

(7-10) "Айлендерс" — "Флорида".

(8-9) "Торонто" — "Коламбус".

Запад

(5-12) "Эдмонтон" — "Чикаго".

(6-11) "Нэшвилл" — "Аризона".

(7-10) "Ванкувер" — "Миннесота".

(8-9) "Калгари" — "Виннипег".

Круговой турнир

Команды, которые занимали первые четыре места перед остановкой сезона, проведут круговой турнир в три матча. Это необходимо для определения посева команд в первом раунде Кубка Стэнли.

Восток

"Бостон".

"Тампа-Бэй".

"Вашингтон".

"Филадельфия".

Запад

"Сент-Луис".

"Колорадо".

"Вегас".

"Даллас".

Кубок Стэнли

Дальше Кубок Стэнли будет проводиться в привычном формате с сериями до четырёх побед. В первом раунде в каждой из конференций будут образованы такие пары: