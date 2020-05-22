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НХЛ определила формат проведения Кубка Стэнли

Спорт » Командные виды » Хоккей

НХЛ определила формат проведения плей-офф после возобновления сезона. Регулярный чемпионат не будет доигран, но участие в Кубке Стэнли примут 24 команды, а не 16.

Из каждой конференции в плей-офф выйдут по 12 команд, которые распределят по проценту набранных очков. План ещё должна утвердить ассоциация игроков, сообщает TSN.

Предварительный раунд

В предварительном раунде в таком случае сыграют команды с 5-й по 12-ю. Серии будут проходить до трех побед. Если план будет поддержан, зрители увидят такие противостояния:

Восток

  • (5-12) "Питтсбург" — "Монреаль".
  • (6-11) "Каролина" — "Рейнджерс".
  • (7-10) "Айлендерс" — "Флорида".
  • (8-9) "Торонто" — "Коламбус".

Запад

  • (5-12) "Эдмонтон" — "Чикаго".
  • (6-11) "Нэшвилл" — "Аризона".
  • (7-10) "Ванкувер" — "Миннесота".
  • (8-9) "Калгари" — "Виннипег".

Круговой турнир

Команды, которые занимали первые четыре места перед остановкой сезона, проведут круговой турнир в три матча. Это необходимо для определения посева команд в первом раунде Кубка Стэнли.

Восток

  • "Бостон".
  • "Тампа-Бэй".
  • "Вашингтон".
  • "Филадельфия".

Запад

  • "Сент-Луис".
  • "Колорадо".
  • "Вегас".
  • "Даллас".

Кубок Стэнли

Дальше Кубок Стэнли будет проводиться в привычном формате с сериями до четырёх побед. В первом раунде в каждой из конференций будут образованы такие пары:

  • 4-й номер посева — победитель пары 5-12.
  • 3-й номер посева — победитель пары 6-11.
  • 2-й номер посева — победитель пары 7-10.
  • 1-й номер посева — победитель пары 8-9.

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Темы нхл хоккей кубок стэнли
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