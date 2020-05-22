НХЛ определила формат проведения плей-офф после возобновления сезона. Регулярный чемпионат не будет доигран, но участие в Кубке Стэнли примут 24 команды, а не 16.
Из каждой конференции в плей-офф выйдут по 12 команд, которые распределят по проценту набранных очков. План ещё должна утвердить ассоциация игроков, сообщает TSN.
В предварительном раунде в таком случае сыграют команды с 5-й по 12-ю. Серии будут проходить до трех побед. Если план будет поддержан, зрители увидят такие противостояния:
Восток
Запад
Команды, которые занимали первые четыре места перед остановкой сезона, проведут круговой турнир в три матча. Это необходимо для определения посева команд в первом раунде Кубка Стэнли.
Восток
Запад
Дальше Кубок Стэнли будет проводиться в привычном формате с сериями до четырёх побед. В первом раунде в каждой из конференций будут образованы такие пары:
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