Касперович рассказал о контракте со сборной Болгарии по биатлону

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии. С командой он будет работать до Олимпиады-2022.

По словам Касперовича, на работе с Александром Логиновым это никак не скажется. Вместе с болгарской командой специалист остаётся в сборной Санкт-Петербурга.

"На работе с Логиновым это никак не скажется, возможно, даже будем проводить совместные сборы, в Болгарии отличные базы. Саша будет в плюсе. Кроме того, я остаюсь в сборной Санкт-Петербурга", — заявил Касперович в комментарии "СЭ".

Кроме того, Касперович отреагировал на слова главы СБР Владимриа Драчёва, который негативно воспринял информацию о его переходе в болгарскую команду.