Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии. С командой он будет работать до Олимпиады-2022.
По словам Касперовича, на работе с Александром Логиновым это никак не скажется. Вместе с болгарской командой специалист остаётся в сборной Санкт-Петербурга.
"На работе с Логиновым это никак не скажется, возможно, даже будем проводить совместные сборы, в Болгарии отличные базы. Саша будет в плюсе. Кроме того, я остаюсь в сборной Санкт-Петербурга", — заявил Касперович в комментарии "СЭ".
Кроме того, Касперович отреагировал на слова главы СБР Владимриа Драчёва, который негативно воспринял информацию о его переходе в болгарскую команду.
"Драчев уже в прессе все сказал, подтвердил свое негативное отношение. Мол, а кто он, только одну гонку выиграл. Ну хорошо, баба с возу, кобыле легче. Я не собираюсь брать реванш, а хочу просто поработать. И проблем с аккредитацией не будет", — заявил Касперович.
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