Емельяненко ничего не знает о госпитализации Кадырова

Российский боец Александр Емельяненко не смог прокомментировать информацию о госпитализации Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус. Хороший друг главы Чеченской республики более двух недель не виделся с ним.

Емельяненко сейчас находится в Гудермесе, где проводит подготовку к бою с Минеевым по правилам бокса.

"Вообще не в курсе этого. У меня отлично все. Тренируюсь, готовлюсь. Я уже как две недели в другую резиденцию переехал — чтобы здесь спарринговать. А по телефону разговаривал с ним недавно. Я уже две недели в Гудермесе", — заявил Емельяненко в комментарии "СЭ".

Ранее сообщалось, что 20 мая вечером Кадыров был доставлен в Москву самолётом. Несколько дней назад он почувствовал недомогание, спустя некоторое время ему стало ещё хуже. Врачи рекомендовали отправиться в Москву.

У Кадырова диагностировано поражение легких. О результатах теста на коронавирус ничего неизвестно.