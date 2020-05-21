Глава Чечни Рамзан Кадыров самолётом доставлен в одну из больниц Москвы. У президента республики подозревают коронавирус, сообщает Telegram-канал Baza.
Кадыров почувствовал недомогание несколько дней назад, но списал это на ОРВИ. Состояние главы Чечни ухудшилось, после чего ему было рекомендовано обратиться в Москву. У него диагностировали поражение лёгких, но COVID-19 пока не подтверждён.
По официальным данным, в Чечне выявлено 1 026 случаев заражения коронавирусом, из них 635 человек выздоровели, 11 умерли.
Ранее Кадыров ввёл запрет на передвижение по республике во время празднования Ураза-Байрам с 23 по 26 мая.
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