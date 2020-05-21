Нападающий "Спартака" Андре Шюррле не вернулся в Россию вместе с другими легионерами команды. По сведениям "СЭ", футболист больше не будет выступать за красно-белых.
У форварда было арендное соглашение с москвичами до конца мая 2020 года. Руководство "Спартака" решило не продлевать контракт с футболистом до фактического окончания сезона, то есть до 26 июля.
Кроме того, "Спартак" не планирует выкупать контракт Шюррле у дортмундской "Боруссии". Такой пункт был в договоре между клубами. Красно-белые могли заплатить за футболиста 8 млн евро.
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии выступал за "Спартак" с августа 2019 года. Он провёл 18 матчей за красно-белых, в которых забил два гола.
В послужном списке футболиста такие команды:
Контракт Шюррле с "Боруссией" действует до 30 июня 2021 года. О том, где продолжит карьеру футболист, пока ничего неизвестно.
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