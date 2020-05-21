Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в ближайшее время вернётся в Россию. Специалист с марта находится в США вместе с дочерью Дианой Дэвис, которая постоянно проживает там.
По сведениям ТАСС, Тутберидзе сейчас занимается вопросом возвращения из США. Её школа в "Хрустальном" не работает с 21 марта из-за режима ограничений.
Во время нахождения в США от Тутберидзе ушла фигуристка Александра Трусова. В её группе остались такие фигуристки, как:
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