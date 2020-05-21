На 62-м году жизни скончался олимпийский чемпион Герасимов

На 62-м году жизни скончался легендарный советский хоккеист Александр Герасимов. О смерти сообщила пресс-служба клуба ЦСКА, где Герасимов провёл большую часть карьеры.

"Сегодня утром, на 62-м году ушел из жизни легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР — Александр Петрович Герасимов. Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста", — говорится в сообщении клуба.

Достижения Герасимова

Герасимов начинал карьеру в Пензе в команде "Дизелист". С 1980 по 1988 год выступал за ЦСКА.