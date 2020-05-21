Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о злоупотреблениях с допингом в биатлоне. По его словам, это началось в то время, когда главой Союза биатлонистов России (СБР) был Александр Тихонов.
Ранее Тихонов неоднократно заявлял, что при нём не было допинговых дел, то есть спортсмены не употребляли запрещённых веществ. Пост президента СБР четырёхкратный олимпийский чемпион занимал с 1996 по 2008 год.
"Мы действительно злоупотребляли, и в биатлоне очень прилично. И начали это делать при Александре Тихонове, чтобы он там сейчас не плел. Хотя основные проблемы были, как известно, при Прохорове", - заявил Губерниев в интервью YouTube-канала "Игра в тело".
Кроме того, Губерниев заявил, что сейчас сборная России выступает "чистой", а борьба с допингом в биатлоне выиграна. Журналист считает, что организованной господдержки допинговой системы в России не было.
"Сейчас наша команда выступает чисто, мы навязали допингу серьезную борьбу, мы эту борьбу практически выиграли. Ни о какой государственной системе поддержки, о чем там эти пишут, быть не могло", - заявил Губениев.
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