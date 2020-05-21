Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказала своё мнение о фильме "Лёд". Ранее тренер Татьяна Тарасова назвала киноленту "тупостью и бездарностью".

Гербольдт снималась в фильме в качестве дублёрши фигуристки. По её словам, Тарасова неправильно восприняла картину.

"Она, наверное, расценила этот фильм как документальный. Не стоит его так воспринимать. Я могу согласиться, что это не про спорт. Фигурное катание — лишь одна из сюжетных линий", — заявила Гербольдт в интервью "СЭ".

Фигуристка согласилась, что фильм не удался с точки зрения спорта. Но у авторов киноленты в основе была другая сюжетная линия.

"Это история любви, преодоления. Да, там есть ситуации, которые напоминают судьбы определенных спортсменов. Елены Бережной, например, с ее тяжелой травмой.

Большинство зрителей — не спортсмены. И результат съемок должен быть интересен не только спортсменам, а широкому кругу людей. Так что для представителей спорта это кино — бред, согласна. А для среднестатистического потребителя вышло очень неплохо, третью часть просят снять", — заявила Гербольдт.