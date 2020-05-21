Приоритет Кузяева - "Зенит". Но есть варианты и в Европе

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев намерен продлить контракт с питерским клубом. Информация о том, что он хочет обязательно перебраться в Европу, не соответствует действительности, сообщает Bobsoccer.

Ранее сообщение о возможном отъезде футболиста из России распространил "Чемпионат". "Зенит" пока не ведёт переговоры с Кузяевым, но намерен сделать это в ближайшее время.

У футболиста есть вариант в Европе, но с другими клубами он или его семья не связывались.

Далер Кузяев

27-летний футболист в клубной карьере провёл 199 матчей, забив 11 голов. Ранее он выступал за:

"Карелию";

"Нефтехимик";

"Терек";

"Зенит".

В сборной России отыграл 21 поединок, забив один гол.