Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев намерен продлить контракт с питерским клубом. Информация о том, что он хочет обязательно перебраться в Европу, не соответствует действительности, сообщает Bobsoccer.
Ранее сообщение о возможном отъезде футболиста из России распространил "Чемпионат". "Зенит" пока не ведёт переговоры с Кузяевым, но намерен сделать это в ближайшее время.
У футболиста есть вариант в Европе, но с другими клубами он или его семья не связывались.
27-летний футболист в клубной карьере провёл 199 матчей, забив 11 голов. Ранее он выступал за:
В сборной России отыграл 21 поединок, забив один гол.
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