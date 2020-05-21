Роман Терюшков, министр спорта Московской области, разъяснил ситуацию с футбольным клубом "Химки". Ранее сообщалось, что команда может опуститься в третий по силе дивизион чемпионата (ПФЛ) несмотря на то, что может заявиться в премьер-лигу (РПЛ).
По словам Терюшкова, эта информация не соответствует действительности. У "Химок", которые финансируются из бюджета области, сложная ситуация, но не настолько плачевная, чтобы понизиться в классе.
Сейчас "Химки" ведут инвесторов для участия в РПЛ. Если до конца мая клубу не получится найти спонсоров, команда не пройдёт лицензирование в высшую лигу и продолжит выступление в ФНЛ за счёт бюджета.
"В такой ситуации без инвесторов выходить в премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос — если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в премьер-лиге, если нет — останемся в ФНЛ", — приводит ТАСС слова Терюшкова.
Также министр спорта уточнил, что если получится найти инвесторов, клуб будет полностью частным, без использования бюджетных средств.
Ранее сообщалось, что в случае невыхода "Химок" в РПЛ, предпочтение будет отдано команде премьер-лиги. То есть из ФНЛ в таком случае поднимется только один клуб — волгоградский "Ротор".
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