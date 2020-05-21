В Англии назвали дату возобновления футбольного сезона

Футбольные матчи в Англии возобновятся 20 июня. В этот день состоятся игры второго по силе дивизиона — чемпионшипа, сообщает Daily Express.

Клубы согласовали календарь оставшейся части сезона. Планируется, что чемпионшип будет сыгран с 20 июня по 31 июля. При этом девять туров регулярного сезона завершатся до 18 июля, после чего пройдут игры плей-офф за третью путёвку в премьер-лигу.

В АПЛ также собираются начать играть 20 июня. Об этом сообщил полузащитник "Арсенала" Дани Себальос. Команды возобновят тренировки со следующей недели.

"В Испании говорят о возобновлении сезона 12 июня, в Англии это произойдет на неделю позже — 20 июня", — приводит Marca слова Себальоса.

Английская премьер-лига

В АПЛ командам необходимо провести девять туров. "Манчестер Сити", "Шеффилд Юнайтед", "Арсеналу" и "Астон Вилле" необходимо провести на матч больше. В Кубке Англии не состоялись матчи 1/4 финала, полуфиналы и финал.

Ранее досрочно был завершён другой британский чемпионат. В Шотландии "Селтик" был назван чемпионом.