"Урал" продлил контракт с Погребняком

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о ситуации с 36-летним нападающим Павлом Погребняком. Клуб продлил контракт с футболистом до 26 июля 2020 года, то есть до фактического завершения сезона.

Вместе с тем Погребняк может покинуть клуб после этого. По словам Иванова, уход возможен в том случае, если "Урал" найдёт подходящего форварда на место Погребняка.

"Если мы найдем нападающего сильнее и моложе его, то с Пашей можем расстаться. Мы с ним продлили контракт до 26 июля, а потом будем смотреть", — приводит E1.ru слова Иванова.

Павел Погребняк

Лучший бомбардир Кубка УЕФА-2007/08 и обладатель этого трофея выступает за "Урал" с 2018 года. В составе екатеринбургской команды провёл 27 матчей, в которых забил шесть голов.

Ранее Погребняк выступал за 11 команд:

"Спартак";

"Балтика";

"Химки";

"Шинник";

"Томь";

"Зенит";

"Штутгарт" (Германия);

"Фулхэм" (Англия);

"Рединг" (Англия);

"Динамо" (Москва);

"Тосно".

В составе сборной России провёл 33 матча, забив восемь голов.