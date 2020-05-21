Футболист "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов рассказал о том, как переболел COVID-19. По словам нападающего, он заразился в Дагестане, а 1 мая прилетел из Махачкалы в Краснодар.
Шапи-Сулейманов заявил, что заболевание протекало у него в лёгкой форме. После прибытия в Краснодар футболист самоизолировался в своей квартире и ни с кем не контактировал. Четвертого мая у него поднялась температура, Магомед обратился в больницу.
Футболиста "Краснодара" госпитализировали в больницу для того, чтобы избежать риска перехода заболевания в тяжёлую стадию. Сейчас у Магомеда всё в порядке — три подряд теста дали отрицательный результат.
"Я сам попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить своих близких. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам", — приводит Sport24 слова Шапи-Сулейманова.
Шапи родился в Махачкале, там же начал заниматься футболом.
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