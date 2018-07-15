Франция стала чемпионом мира по футболу

Французская сборная была сильнее хорватской в финальном матче ЧМ-2018 года в России. Игра завершилась со счетом 4:2.
Победа сборной "сложилась" из автогола Марио Манджукича (на 18 минуте), реализованного пенальти Антуана Гризманна (на 38 минуте) и забитых мячей Поля Погба (на 59 минуте) и Килиана Мбаппе (на 65 минуте).
В сборной Хорватии отличились Иван Перишич (на 28 минуте) и Марио Манджукич (на 69 минуте).
Вручит награду победителям президент России Владимир Путин.
На игру в "Лужники" пришли 78011 человек, за матчем наблюдали президенты Франции и Хорватии.
Стоит отметить, что Франция второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 1998 году.
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