ВЦИОМ рассказал, за кого будут переживать россияне в финальном матче ЧМ-2018

Большинство российских болельщиков будут рады победе хорватской сборной над французской в финальной игре ЧМ-2018. Таков итог опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Фото: ru.fifa.com

Так, 35% россиян поддерживают команду Хорватии и 31% — Франции. При этом большинство, 41%, верят в победу последних, в хорватов же верят 39% респондентов.

Также аналитики поинтересовались, планируют ли россияне наблюдать за итоговой игрой ЧМ. Утвердительный ответ дал 61% опрошенных. Из них абсолютное большинство (58%) будут делать это дома или на рабочем месте, в бары и кафе отправится лишь два процента, а на стадион и в фан-зону — один.

Отметим, что финальный матч в эти минуты начинается на московском стадионе "Лужники".

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