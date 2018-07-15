Катару передали полномочия по проведению ЧМ-2022

Символическая церемония передачи полномочий по проведению ЧМ-2022 Катару прошла в Гербовом зале Кремля. В мероприятии участвовали лидеры двух стран — Владимир Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.
Путин вручил хозяину следующего мундиаля мяч с символикой завершающегося чемпионата. Это и стало жестом, знаменующим прощание России с ЧМ. Стоит отметить, что именно за этот мяч будут сражаться французские и хорватские спортсмены во время сегодняшнего финального матча в "Лужниках".
Путин подчеркнул, что гордится тем, как Россия справилась с ролью организатора, и верит в то, что Катар справится с этой ролью не хуже. По словам российского лидера, страна получила удовольствие от этого праздника, от новых знакомств и соприкосновения с миром футбола. Москва готова поделиться с будущей "столицей" ЧМ накопленным опытом, заверил Путин.
Также он озвучил мысли многих россиян: в 2022 году РФ ждет от своей сборной больших результатов.
Известие о том, что Катар примет "эстафету" у Москвы появилось зимой 2010 года. Соревнования из-за погодных условий назначены на 21 ноября — 18 декабря.
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