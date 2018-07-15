В метро Москвы будут транслировать финальную игру ЧМ

В поездах Московского метрополитена, оснащенных экранами, покажут прямую трансляцию финальной игры ЧМ-2018 меж сборными Франции и Хорватии.
Как рассказал СМИ первый замначальника организации по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, матч выведут на 8720 экранов, что установлены в 1896 вагонах метро.
Это сделано для комфорта пассажиров, которые смогут стать свидетелями исторической игры и одновременно с болельщиками на трибунах узнать, кто занял первое место на ЧМ, прошедшем в России.
Напомним, заключительный матч состоится сегодня, 15 июля, на столичном стадионе "Лужники". Решающее "сражение" начнется в 18:00.
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