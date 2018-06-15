Чемпионат мира по футболу. Самые яркие моменты матча Россия - Саудовская Аравия

Стадион "Лужники". 14 июня стартовал Чемпионат мира по футболу. Российская сборная с огромным счетом 5:0 разгромила сборную Саудовской Аравии. Следующая игра нашей команды будет со сборной Египта и состоится 19 июня , начало матча в 21:00.



Чемпионат мира по футболу. Самые яркие моменты матча Россия - Саудовская Аравия

Напомним, что сейчас идет групповой этап чемпионата. Группу "А", куда входит сборная России, представляют сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Пожелаем нашим спортсменам хорошей игры и красивых голов!

Смотрите самые яркие моменты матча Россия - Саудовская Аравия