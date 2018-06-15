Financial Times: ЧМ-2018 прорвал изоляцию, Путин поставил всех на место

Чемпионат мира по футболу, проходящий в российской столице, явственно показывает, что попытки Запада оставить страну в изоляции терпят крах.
Бездоказательное обвинение Лондона в адрес России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, по версии Financial Times, настроила многие государства негативно в отношении РФ. Однако уже 14 июня внимание всего мира обратилось вновь к России, где происходит важное спортивное событие.
Издание отмечает, что Россия подготовилась к ЧМ-2018 на высшем уровне, среди прочего построив 11 новых стадионов, и резюмирует: "Чемпионат мира в России готов поставить всех "на место".
При этом делалось многое, чтобы напугать будущих болельщиков из разных стран и, рассказывая разнообразные страшилки, о чем "Правда.Ру" уже не раз писала, отговорить их от приезда в Россию. Говорилось и о "диких нравах" и жестокости россиян, и о том, что гости ЧМ-2018 могут стать жертвами шпионажа через свои электронные устройства. А между тем накануне сборная России одержала первую победу на домашнем чемпионате мира со счетом 5:0, оказавшись сильнее команды Саудовской Аравии.
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