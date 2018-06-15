Саудовских футболистов обещают покарать за разгром 5:0

Фото: ru.fifa.com

За плохую игру, расстроившую всю Саудовскую Аравию, футболистов ждет дисциплинарное взыскание. Об этом СМИ стало известно от Аделя Иззата, возглавляющего Федерацию футбола в Саудовской Аравии.

Иззат пояснил, что весь саудовский народ расстроен исходом игры, ведь команда способна на большее. Спикер пояснил, что во время подготовительного периода спортсменов учили блокировать страх перед сильным противником, который находится на своей земле.

Стоит прояснить, что за провалом сборной на "Лужниках" лично наблюдал саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Зритель разделил VIP-ложу с главой РФ Владимиром Путиным и руководителем ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, сборная РФ забила пять голов в ворота противника и ни разу не подпустила его к своим. Комментируя исход, главный тренер спортсменов Саудовской Аравии отметил, что противник его не поразил, именно такой игры Хуан Антонио Пицци и ждал от россиян.

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