Тренер сборной Саудовской Аравии рассекретил победу россиян

Соперник нас не удивил, так прокомментировал игру Хуан Антонио Пицци, главный тренер футболистов Саудовской Аравии.
Напомним, матч закончился победой россиян, забивших в ворота противника 5 голов, в то время как гости ни разу не смогли пробиться к воротам сборной РФ.
Пицци отметил, что изучил российскую команду. И выразив уважение к противнику, он заявил о не лучшей игре отечественной сборной: она играла именно так все предыдущие матчи, теряла мяч, а также дальние навесы.
Тренер пояснил, что ему были известны все слабости противника, и лишь первый гол стал неожиданностью.
Отметим, что вчера российская команда одержала уверенную победу в первой игре ЧМ. Следующий раз противниками сборной станут футболисты из Египта.
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