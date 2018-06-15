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Тренер сборной Саудовской Аравии рассекретил победу россиян

Спорт

Соперник нас не удивил, так прокомментировал игру Хуан Антонио Пицци, главный тренер футболистов Саудовской Аравии.

Тренер сборной Саудовской Аравии рассекретил победу россиян. 388145.jpeg
Фото: википедия

Напомним, матч закончился победой россиян, забивших в ворота противника 5 голов, в то время как гости ни разу не смогли пробиться к воротам сборной РФ.

Пицци отметил, что изучил российскую команду. И выразив уважение к противнику, он заявил о не лучшей игре отечественной сборной: она играла именно так все предыдущие матчи, теряла мяч, а также дальние навесы.

Тренер пояснил, что ему были известны все слабости противника, и лишь первый гол стал неожиданностью.

Отметим, что вчера российская команда одержала уверенную победу в первой игре ЧМ. Следующий раз противниками сборной станут футболисты из Египта.

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Темы игра спорт футбол россия победа саудовская аравия
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