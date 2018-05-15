Поддались: Россия все же пустит на ЧМ-2018 "разоблачителя допинга"

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, "прославившийся" антидопинговыми расследованиями, сможет приехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Информацию подтвердил глава МИД ФРГ Хайко Маас.



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"Промежуточный успех — российская сторона нам только что сообщила, что Зеппельт по крайней мере сможет приехать на чемпионат мира", — написал Маас во вторник в Twitter. По его словам, немецкая сторона выступает за то, чтобы журналист смог свободно работать во время соревнований.

Ранее немецкий телеканал ARD, на который работает Зеппельт, утверждал, что Россия отказала журналисту в визе, следовательно, он не сможет освещать чемпионат.

Как писала "Правда.Ру", журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт снял серию фильмов о допинге среди российских спортсменов. Кроме того, он назвал провалом тот факт, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России.

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