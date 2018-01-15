Знаменитый норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не попал в состав сборной своей страны на зимнюю Олимпиаду-2018.
На итоговое решение тренерского штаба биатлонной команды Норвегии повлияли низкие результаты титулованного спортсмена в последнее время.
В последнем зачете Кубка мира Бьорндален в настоящий момент занимает 42-е место. Ранее тренер норвежской команды Зигфрид Мазе уже предполагал, что спортсмен может не попасть в олимпийскую сборную в этом сезоне.
10 января в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место. Тем не менее, Бьорндален - самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр.
Напомним, в текущем сезоне биатлонист принял участие в трех одиночных гонках этапа Кубка мира в Эстерсунде и ни разу не вошел в десятку лучших.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что международный олимпийский комитет определился с выводами из допингового скандала и пресловутого доклада спецкомиссии WADA: глава МОК Томас Бах по итогам заседания и совещания с главами федераций зимних видов спорта объявил, что члены российской сборной смогут выступать на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане только под нейтральным флагом.
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