Бьорндален не попал на Олимпиаду-2018

Знаменитый норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не попал в состав сборной своей страны на зимнюю Олимпиаду-2018.

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На итоговое решение тренерского штаба биатлонной команды Норвегии повлияли низкие результаты титулованного спортсмена в последнее время.

В последнем зачете Кубка мира Бьорндален в настоящий момент занимает 42-е место. Ранее тренер норвежской команды Зигфрид Мазе уже предполагал, что спортсмен может не попасть в олимпийскую сборную в этом сезоне.

10 января в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место. Тем не менее, Бьорндален - самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр.

Напомним, в текущем сезоне биатлонист принял участие в трех одиночных гонках этапа Кубка мира в Эстерсунде и ни разу не вошел в десятку лучших.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что международный олимпийский комитет определился с выводами из допингового скандала и пресловутого доклада спецкомиссии WADA: глава МОК Томас Бах по итогам заседания и совещания с главами федераций зимних видов спорта объявил, что члены российской сборной смогут выступать на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане только под нейтральным флагом.