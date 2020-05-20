Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова сообщила о получении водительского удостоверения. 18 мая девушке исполнилось 18 лет.
За победу на Олимпиаде-2018 ей вручили автомобиль марки BMW. Воспользоваться она им может только сейчас, хотя ранее в соцсетях появилась запись того, как Алина учится водить, находясь за рулём внедорожника.
"Ура! У меня теперь есть водительские права. Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, что у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками. Впереди предстоит ещё много практики", - написала Загитова в Instagram.
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🚗 Ура!!! У меня теперь есть водительские права 🙌 Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению ☺️! Очень нервничала , но смогла справиться с волнением 🙈💪 Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками... 🙏 **************************** * 🚗 Great day! Now I am the owner of the Driving license 🙌. Thank you to the Auto school for their lessons and teaching me 🙌. It was not so easy to pass exams 🙈, but I did it 🙏.
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