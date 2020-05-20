Алине Загитовой выдали водительские права

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова сообщила о получении водительского удостоверения. 18 мая девушке исполнилось 18 лет.

За победу на Олимпиаде-2018 ей вручили автомобиль марки BMW. Воспользоваться она им может только сейчас, хотя ранее в соцсетях появилась запись того, как Алина учится водить, находясь за рулём внедорожника.