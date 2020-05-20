Полиция Еревана ищет похитителей статуи Симоняна

Полиция Армении открыла дело после похищения нескольких статуй скульптурной группы у стадиона "Раздан" в Ереване, сообщает ТАСС. Памятник посвящён победе "Арарата" в чемпионате СССР 1973 года.

По информации СМИ, похитили статуи главного тренера той команды Никиты Симоняна, а также его помощников Роберта Цагикяна, Арутюна Кегеяна и Оника Абрамяна. Статуи были установлены в 2016 году на личные средства главы Олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна.

Никита Симонян

Симонян является вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). В качестве тренера работал с московским "Спартаком", "Араратом", одесским "Черноморцем" и сборной СССР.

С ереванской командой, кроме чемпионства в 1973 году, выиграл Кубок СССР. В следующем сезоне дошёл до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов.