Полиция Армении открыла дело после похищения нескольких статуй скульптурной группы у стадиона "Раздан" в Ереване, сообщает ТАСС. Памятник посвящён победе "Арарата" в чемпионате СССР 1973 года.
По информации СМИ, похитили статуи главного тренера той команды Никиты Симоняна, а также его помощников Роберта Цагикяна, Арутюна Кегеяна и Оника Абрамяна. Статуи были установлены в 2016 году на личные средства главы Олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна.
Симонян является вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). В качестве тренера работал с московским "Спартаком", "Араратом", одесским "Черноморцем" и сборной СССР.
С ереванской командой, кроме чемпионства в 1973 году, выиграл Кубок СССР. В следующем сезоне дошёл до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов.
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