Глава промоушена Fight Nights Global Камил Годжиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. С 3 мая тренер по самбо и вольной борьбе находится в критическом состоянии в одной из больниц.
По словам Гаджиева, осложнения у Абдулманапа возникли из-за сопутствующих заболеваний. У отца Хабиба были выявлены проблемы с сердцем.
"Мы же знаем, что у него с сердцем случилась проблема. И на фоне пневмонии у него случился приступ — не помню конкретный диагноз. Но осложнения на сердце случились. И из-за этого он оказался в таком тяжелом состоянии, — приводит "СЭ" слова Гаджиева.
По мнению Камила, 57-летний мужчина около 10 дней находится в одном тяжёлом состоянии. Пока положительной динамики не наблюдается.
"У меня складывается впечатление, что последние 10 дней он находится стабильно в одном тяжелом состоянии. Пару дней назад была информация, что он из комы вышел, потом эту информацию опровергли. Насколько я знаю, он подключен к ИВЛ. И речи о положительной динамике не идет", — заявил Гаджиев.
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