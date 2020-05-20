Глава Fight Nights рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Годжиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. С 3 мая тренер по самбо и вольной борьбе находится в критическом состоянии в одной из больниц.

По словам Гаджиева, осложнения у Абдулманапа возникли из-за сопутствующих заболеваний. У отца Хабиба были выявлены проблемы с сердцем.

"Мы же знаем, что у него с сердцем случилась проблема. И на фоне пневмонии у него случился приступ — не помню конкретный диагноз. Но осложнения на сердце случились. И из-за этого он оказался в таком тяжелом состоянии, — приводит "СЭ" слова Гаджиева.

По мнению Камила, 57-летний мужчина около 10 дней находится в одном тяжёлом состоянии. Пока положительной динамики не наблюдается.