Тарасова объяснила своё отношение к Родниной

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в очередной раз высказалась о конфликте с бывшей ученицей, трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

"У меня ничего с ней не случилось. Мне уже надоело все это слушать. Она пишет, что у меня с головой плохо. Но видно, что и у нее не очень хорошо", — заявила Тарасова в интервью на YouTube-канале "Ностальгия".

Также тренер объяснила, что имела в виду, когда говорила о Елене Черкасской. Ранее Тарасова обвинила Роднину в том, что она направила хореографа в командировку в Австралию, когда у неё выявили четвёртую стадию рака.

"Ира говорит, что тот случай был в 1981 году, а вообще — в 2001 году. Это были соревнования перед Олимпийскими играми, на которые пригласили шесть лучших спортсменов. Там была Лена Черкасская со своей девочкой — чемпионкой США. На тех соревнованиях я увидела, что она тяжело больна. Понимаете, я точно это помню. С головой, может, у меня и плохо, но память хорошая", — заявила Тарасова.

После слов о Черкасской Роднина заявила, что у Тарасовой "что-то не так с головой". В ответ Тарасова назвала Роднину "законченной дурой".