"Химки" планируют объединиться с футбольным клубом "Родина", выступающим в группе "Запад" ПФЛ. Переговоры между руководством команд уже идут, сообщает "Матч ТВ".
Подмосковная команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ и получила право выступать в высшем дивизионе РПЛ. Клубу необходимо получить лицензию на следующий сезон, но у команды возникли проблемы с финансированием.
Руководство Московской области не может обеспечить финансирование команды для выступления в РПЛ. Администрация города готова выделить 200 млн рублей для команды, чего не хватит для заявки в РПЛ.
Команде нужно как минимум 350 млн. В "Химках" надеются, что объединение с "Родиной" поможет им заявиться в премьер-лигу. Владельцем московской команды является Сергей Ломакин, которому также принадлежит двукратный чемпион Латвии "Рига".
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