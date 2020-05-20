Тарасова назвала фильм "Лёд" тупостью и бездарностью

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение о фильме "Лёд", вышедшем на экраны в 2018 году. В киноленте рассказывается история фигуристки, роль которой исполняет Аглая Тарасова, и её тренера, которую сыграла Мария Аронова.

По мнению многих критиков и зрителей, Аронова в своей работе ориентировалась на Тарасову. По мнению тренера, между двумя образами нет ничего общего.

"Я этот фильм не досмотрела, скучно было. Не думаю, что Мария Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего", — приводит StarHit слова Тарасовой.

"Тупость, глупость и бездарность"

Тренер по фигурному катанию назвала нелестно отозвалась о фильме. По её мнению, у картины нет художественной ценности.