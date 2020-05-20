Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение о фильме "Лёд", вышедшем на экраны в 2018 году. В киноленте рассказывается история фигуристки, роль которой исполняет Аглая Тарасова, и её тренера, которую сыграла Мария Аронова.
По мнению многих критиков и зрителей, Аронова в своей работе ориентировалась на Тарасову. По мнению тренера, между двумя образами нет ничего общего.
"Я этот фильм не досмотрела, скучно было. Не думаю, что Мария Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего", — приводит StarHit слова Тарасовой.
Тренер по фигурному катанию назвала нелестно отозвалась о фильме. По её мнению, у картины нет художественной ценности.
"Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там только глупость, тупость и бездарность", — заявила Тарасова.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.