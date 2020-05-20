ЦСКА и Гончаренко подписали новый контракт

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает пресс-служба армейцев.

Гончаренко работает с командой с 12 декабря 2016 года. Команда с того времени провела 129 матчей, в которых одержала 65 побед. Армейцы завоевали один трофей - Суперкубок России в 2018 году.

Карьера Гончаренко

Гончаренко начала тренерскую карьеру в БАТЭ, где заканчивал игровую. Под его руководством белорусский клуб трижды выходил в групповой турнир Лиги чемпионов.

В 2013 году специалист перебрался в Россию. Кроме ЦСКА, работал ещё в трёх клубах: