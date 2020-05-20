Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает пресс-служба армейцев.
Гончаренко работает с командой с 12 декабря 2016 года. Команда с того времени провела 129 матчей, в которых одержала 65 побед. Армейцы завоевали один трофей - Суперкубок России в 2018 году.
Гончаренко начала тренерскую карьеру в БАТЭ, где заканчивал игровую. Под его руководством белорусский клуб трижды выходил в групповой турнир Лиги чемпионов.
В 2013 году специалист перебрался в Россию. Кроме ЦСКА, работал ещё в трёх клубах:
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